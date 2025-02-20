Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 ракет "Калибр".

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 20.02.2025 в акватории Черного и Средиземного моря фиксируют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет

- говорится в заметке.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Президент Украины заявил о нехватке ракет для систем ПВО Patriot и обратился к США с просьбой предоставить лицензии на их производство. Украине нужно около 20 систем ПВО для эффективной защиты.

Дания выделит 50 млрд крон на срочное перевооружение из-за угрозы из России19.02.25, 19:45 • 23013 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
daniyaДания
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина

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