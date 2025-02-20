Агресор тримає ракетоносій у Чорному морі: є загроза удару

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15 березня, 19:03 • 118552 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176774 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143855 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135846 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115712 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107123 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102634 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139021 перегляди

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В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту 26 ракет "Калібр".

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформують Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 20.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у дописі.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.

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рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

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