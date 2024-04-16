Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби

Администрация президента США Джо Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности, в том числе и о помощи Украине, которые предлагает спикер Палаты представителей. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не поддерживаем отдельный законопроект, который финансирует только Израиль, потому что Украине также нужны боеприпасы. Важно, чтобы Палата представителей продвинулась на этой неделе, чтобы мы могли помочь Израилю, Украине, а также Южно-Тихоокеанскому региону, но относительно деталей - мы подождем и посмотрим, что предложит спикер. Важно, чтобы наши союзники - Украина и Израиль, как можно быстрее получили необходимую помощь по безопасности", - сообщил Кирби.

Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

Дополнение

На днях спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по этой политически острой теме.

Напомним

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что этого на голосование вынесут помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета.