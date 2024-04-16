Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

Палата представителей Конгресса США может проголосовать законопроект о помощи Украине уже в эту пятницу. Об этом заявил спикер Майк Джонсон, передает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам Джонсона, конгрессмены должны иметь 72 часа на ознакомление с текстом законопроекта. Если текст будет обнародован во вторник, это может означать, что Палата рассмотрит законопроекты в пятницу.

Джонсон также рассказал, что помощь Украине была наиболее "противоречивым" пунктом на конференции Республиканской партии. В то же время он признал, что большая часть законопроекта пойдет на пополнение американских боеприпасов - поэтому, это будет полезно для американских рабочих мест.

Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

Спикер Палаты представителей отметил, что республиканцы хотят голосовать отдельно за вопрос о помощи иностранным государствам и что он предпочтет отправку каждого законопроекта отдельно в Сенат, но окончательное решение о том, объединить ли их вместе, еще не принято.

Дополнение

На днях спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии после нескольких месяцев откладывания каких-либо решений по этой политически острой теме.

Напомним

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что этого на голосование вынесут помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета.

"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю