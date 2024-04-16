Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
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Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсацииЭксклюзив
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
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Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон
Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА
Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ
Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»
В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду
Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства
Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.