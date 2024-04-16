Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  21906 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  27767 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  50452 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  79990 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  122881 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135852 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136120 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 08:49  •  123326 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103052 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
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Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.

Война •   •  7535 просмотра
Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.

Война •   •  27767 просмотра
Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.

Криминал и ЧП •   •  5738 просмотра
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.

Здоровье •   •  5610 просмотра
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Война •   •  7965 просмотра
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.

Новости Мира •   •  7633 просмотра
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.

Война •   •  8586 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.

Война •   •  8699 просмотра
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.

Война •   •  9783 просмотра
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.

Экономика •   •  10103 просмотра
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства