Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

На ближайшей неделе Палата представителей рассмотрит вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине. Об этом заявил в интервью NBC News председатель комиссии по разведке нижней палаты Конгресса США республиканец Майк Тернер, передает УНН.

Детали

Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим подавляющую поддержку в этом вопросе в Палате представителей сказал Тернер.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, скорее всего, на следующей неделе представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Спикер Джонсон мог предоставить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, скорее всего, он свяжет помощь Израилю с 60 миллиардами долларов Украине на следующей неделе сообщила Грин в социальной сети Х.

Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю