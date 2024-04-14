Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю на фоне ночной атаки Ирана на израильские территории, сообщает УНН.

Браво Израилю, за отражение масштабной иранской воздушной атаки с нескольких направлений. Теперь было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить аналогичными системами Украину. Самый простой способ - разблокировать пакет помощи Украине и Израилю - написал Сикорский в соцсети X.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны ISW заявили, что схема иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля похожа на удары, которые россия неоднократно наносила по Украине.

Руководство республиканцев в Палате представителей США объявило в субботу, что будет голосовать на следующей неделе за законопроект о помощи Израилю из-за нападения со стороны Ирана. Однако, какой именно документ будет рассмотрен - неизвестно.

Напомним

Иран ночью запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. ЦАХАЛ заявляет о сбитии 99% целей.