"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на план спикера Конгресса США Майка Джонсона, который предложил создать четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, отметив, что это политический вопрос. Президент предупредил мировых лидеров об угрозе войны в странах НАТО, если Украина потерпит поражение. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, передает УНН.

Детали

Это говорит о том, что это вопрос не безопасности - это чистая политика. И это, если честно, позор для мира и просто позор для демократии и для всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс после всего, что произошло разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это говорит, что это вопрос выборов в США. Это просто чистая политика, что сейчас, когда весь мир говорит, как Иран мог бить по Израилю? Надо сейчас популистски помогать Израилю и забыть то, что происходит в Украине. Это означает, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если Украина упадет и начнется война с другими странами-членами НАТО, и будет война, тогда солдаты США будут защищаться и погибать.

И Конгресс должен думать не о том, чтобы продвигать эти политические вопросы по поддержке в Украине. Мне кажется, что надо проголосовать помощь всем странам, жизнь которых от этого зависит - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дважды встречался со спикером Палаты представителей в Конгрессе США Майком Джонсон, который отметил поддержку Украины.

Дополнение

Спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина имеет в десять раз меньше артснарядов, чем россия. Без соответствующей помощи от США у Украины шансов победить в войне с рф не будет.