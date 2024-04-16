"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что разделение американской помощи на отдельные счета для Украины, Израиля и других стран является чистой политикой, которая игнорирует жизни людей, гибнущих в Украине ежедневно. Он подчеркнул, что если Киев падет, это может привести к войне со странами НАТО с участием американских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на план спикера Конгресса США Майка Джонсона, который предложил создать четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, отметив, что это политический вопрос. Президент предупредил мировых лидеров об угрозе войны в странах НАТО, если Украина потерпит поражение. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, передает УНН.
Детали
Это говорит о том, что это вопрос не безопасности - это чистая политика. И это, если честно, позор для мира и просто позор для демократии и для всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс после всего, что произошло разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это говорит, что это вопрос выборов в США. Это просто чистая политика, что сейчас, когда весь мир говорит, как Иран мог бить по Израилю? Надо сейчас популистски помогать Израилю и забыть то, что происходит в Украине. Это означает, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги
Он подчеркнул, что если Украина упадет и начнется война с другими странами-членами НАТО, и будет война, тогда солдаты США будут защищаться и погибать.
И Конгресс должен думать не о том, чтобы продвигать эти политические вопросы по поддержке в Украине. Мне кажется, что надо проголосовать помощь всем странам, жизнь которых от этого зависит
Президент подчеркнул, что дважды встречался со спикером Палаты представителей в Конгрессе США Майком Джонсон, который отметил поддержку Украины.
Дополнение
Спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.
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