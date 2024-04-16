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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 08:55  •  3313 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что разделение американской помощи на отдельные счета для Украины, Израиля и других стран является чистой политикой, которая игнорирует жизни людей, гибнущих в Украине ежедневно. Он подчеркнул, что если Киев падет, это может привести к войне со странами НАТО с участием американских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на план спикера Конгресса США Майка Джонсона, который предложил создать четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, отметив, что это политический вопрос. Президент предупредил мировых лидеров об угрозе войны в странах НАТО, если Украина потерпит поражение. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, передает УНН.

Детали

Это говорит о том, что это вопрос не безопасности - это чистая политика. И это, если честно, позор для мира и просто позор для демократии и для всех тех, кто о демократии только говорит. Если Конгресс после всего, что произошло разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это говорит, что это вопрос выборов в США. Это просто чистая политика, что сейчас, когда весь мир говорит, как Иран мог бить по Израилю? Надо сейчас популистски помогать Израилю и забыть то, что происходит в Украине. Это означает, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если Украина упадет и начнется война с другими странами-членами НАТО, и будет война, тогда солдаты США будут защищаться и погибать.

И Конгресс должен думать не о том, чтобы продвигать эти политические вопросы по поддержке в Украине. Мне кажется, что надо проголосовать помощь всем странам, жизнь которых от этого зависит

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дважды встречался со спикером Палаты представителей в Конгрессе США Майком Джонсон, который отметил поддержку Украины.

Дополнение

Спикер Конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой план поддержки союзников, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина имеет в десять раз меньше артснарядов, чем россия. Без соответствующей помощи от США у Украины шансов победить в войне с рф не будет.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
natoNATO
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
taivanТайвань
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
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