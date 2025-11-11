53 из 119 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 18 местах

$41.980.11
07:08 • 5616 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 11313 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 51222 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 66599 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 96599 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 112115 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 115645 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86169 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57329 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 107669 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзивы
Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе10 ноября, 21:58 • 29608 просмотра
ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ10 ноября, 22:40 • 27172 просмотра
Хорватия опровергает заявления Венгрии о недостаточности мощностей Адриатического трубопровода для замещения российской нефти10 ноября, 23:01 • 20218 просмотра
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 28910 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 27194 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 64391 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 112115 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 49777 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 115645 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 107669 просмотра
Дональд Трамп
Александр Сырский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Одесская область
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 45712 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 119810 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 125683 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 169788 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 237859 просмотра
53 из 119 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 18 местах

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

В ночь на 11 ноября рф атаковала Украину 119 ударными БпЛА, из которых 53 обезврежены. Зафиксированы попадания 59 дронов на 18 локациях, основной удар пришелся на прифронтовые территории.

53 из 119 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 18 местах

рф ночью атаковала Украину 119 дронами, 53 из них обезврежены, но есть попадания 59 в 18 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) враг атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

"Основной акцент удара – прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф атаковала энергетику и железнодорожное депо в Одесской области: показали последствия11.11.25, 08:39 • 3224 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина