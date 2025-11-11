53 из 119 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 18 местах

рф ночью атаковала Украину 119 дронами, 53 из них обезврежены, но есть попадания 59 в 18 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) враг атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

"Основной акцент удара – прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф атаковала энергетику и железнодорожное депо в Одесской области: показали последствия