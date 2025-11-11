53 из 119 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной, но есть попадания в 18 местах
Киев • УНН
В ночь на 11 ноября рф атаковала Украину 119 ударными БпЛА, из которых 53 обезврежены. Зафиксированы попадания 59 дронов на 18 локациях, основной удар пришелся на прифронтовые территории.
рф ночью атаковала Украину 119 дронами, 53 из них обезврежены, но есть попадания 59 в 18 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) враг атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".
"Основной акцент удара – прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксированы попадания 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
