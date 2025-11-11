53 зі 119 запущених рф дронів знешкодили над Україною, але є влучання у 18 місцях

рф вночі атакувала Україну 119 дронами, 53 з них знешкоджено, але є влучання 59 у 18 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) ворог атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

"Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації