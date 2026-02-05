48-й пакет от Польши почти готов: Туск назвал объем и упомянул о МиГ-29 для Украины
Киев • УНН
Польша завершает подготовку 48-го пакета военной помощи Украине стоимостью 200 млн злотых, который будет включать бронированную технику и истребители МиГ-29. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск 5 февраля.
Польша завершает подготовку 48-го пакета военной помощи Украине стоимостью около 200 млн злотых, который преимущественно будет содержать бронированную технику для украинских военных. Также в него должны войти стратегически важные истребители МиГ-29. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 5 февраля, передает УНН.
Детали
По словам Туска, предыдущий, 47-й пакет помощи со стороны Польши оценивался примерно в 100 млн злотых и был сосредоточен на боеприпасах калибра 155 мм, которые уже передали Украине. В то же время 48-й пакет, как отметил глава польского правительства, будет большим по объему финансирования и будет фокусироваться прежде всего на бронетехнике, необходимой для нужд Сил обороны.
Отдельно польский премьер подтвердил готовность Варшавы предоставить Украине истребители МиГ-29. В публичных заявлениях польской стороны эти самолеты называют важными для усиления обороноспособности Украины, в частности в условиях продолжающихся российских атак.
В то же время вопрос передачи МиГ-29 уже несколько недель находится в фокусе публичных обсуждений в Польше и Украине. В частности, в середине января польская сторона сообщала о решении передать Украине до девяти истребителей этого типа, подчеркивая, что технические переговоры относительно деталей еще продолжаются.
В декабре 2025 года также появлялась информация, что Варшава рассматривает передачу МиГ-29 в более широком формате оборонного сотрудничества, который может включать взаимные договоренности в сфере беспилотных технологий. По данным Reuters, Польша обсуждала возможность получить доступ к украинским технологиям БПЛА в обмен на эти самолеты, подчеркивая, что речь идет об укреплении совместных оборонных возможностей.
Ожидается, что детали относительно состава и сроков поставки 48-го пакета помощи Польши могут быть уточнены после завершения технических процедур и согласования логистики.
Напомним
Украина системно призывает партнеров усиливать противовоздушную оборону и авиационную компоненту, в частности из-за необходимости защиты городов и критической инфраструктуры во время массированных воздушных атак.