48-й пакет від Польщі майже готовий: Туск назвав обсяг і згадав про МіГ-29 для України

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
14:39 • 1516 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 8328 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 19041 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 45048 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 24791 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24693 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13994 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13805 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19888 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.2м/с
83%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 27510 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 28540 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 27237 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12772 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 18633 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 45049 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 60742 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 90656 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 90622 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 129117 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 6672 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12876 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 34760 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19954 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19519 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Starlink

48-й пакет від Польщі майже готовий: Туск назвав обсяг і згадав про МіГ-29 для України

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Польща завершує підготовку 48-го пакету військової допомоги Україні вартістю 200 млн злотих, що включатиме броньовану техніку та винищувачі МіГ-29. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 5 лютого.

48-й пакет від Польщі майже готовий: Туск назвав обсяг і згадав про МіГ-29 для України

Польща завершує підготовку 48-го пакету військової допомоги Україні вартістю близько 200 млн злотих, який переважно міститиме броньовану техніку для українських військових. Також до нього мають увійти стратегічно важливі винищувачі МіГ-29. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 5 лютого, передає УНН.

Деталі

За словами Туска, попередній, 47-й пакет допомоги з боку Польщі оцінювався приблизно у 100 млн злотих і був зосереджений на боєприпасах калібру 155 мм, які вже передали Україні. Натомість 48-й пакет, як зазначив глава польського уряду, буде більшим за обсягом фінансування і фокусуватиметься насамперед на бронетехніці, необхідній для потреб Сил оборони.

Окремо польський прем’єр підтвердив готовність Варшави надати Україні винищувачі МіГ-29. У публічних заявах польської сторони ці літаки називають важливими для посилення обороноздатності України, зокрема в умовах триваючих російських атак.

Водночас питання передачі МіГ-29 вже кілька тижнів перебуває у фокусі публічних обговорень у Польщі та Україні. Зокрема, у середині січня польська сторона повідомляла про рішення передати Україні до дев’яти винищувачів цього типу, наголошуючи, що технічні переговори щодо деталей ще тривають. 

У грудні 2025 року також з’являлася інформація, що Варшава розглядає передачу МіГ-29 у ширшому форматі оборонної співпраці, який може включати взаємні домовленості у сфері безпілотних технологій. За даними Reuters, Польща обговорювала можливість отримати доступ до українських технологій БПЛА в обмін на ці літаки, підкреслюючи, що йдеться про зміцнення спільних оборонних спроможностей.

Очікується, що деталі щодо складу та строків постачання 48-го пакета допомоги Польщі можуть бути уточнені після завершення технічних процедур і погодження логістики.

Нагадаємо

Україна системно закликає партнерів посилювати протиповітряну оборону та авіаційну компоненту, зокрема через потребу захисту міст і критичної інфраструктури під час масованих повітряних атак. 

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Злотий
МіГ-29
Reuters
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща