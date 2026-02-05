48-й пакет від Польщі майже готовий: Туск назвав обсяг і згадав про МіГ-29 для України
Київ • УНН
Польща завершує підготовку 48-го пакету військової допомоги Україні вартістю близько 200 млн злотих, який переважно міститиме броньовану техніку для українських військових. Також до нього мають увійти стратегічно важливі винищувачі МіГ-29. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 5 лютого, передає УНН.
Деталі
За словами Туска, попередній, 47-й пакет допомоги з боку Польщі оцінювався приблизно у 100 млн злотих і був зосереджений на боєприпасах калібру 155 мм, які вже передали Україні. Натомість 48-й пакет, як зазначив глава польського уряду, буде більшим за обсягом фінансування і фокусуватиметься насамперед на бронетехніці, необхідній для потреб Сил оборони.
Окремо польський прем’єр підтвердив готовність Варшави надати Україні винищувачі МіГ-29. У публічних заявах польської сторони ці літаки називають важливими для посилення обороноздатності України, зокрема в умовах триваючих російських атак.
Водночас питання передачі МіГ-29 вже кілька тижнів перебуває у фокусі публічних обговорень у Польщі та Україні. Зокрема, у середині січня польська сторона повідомляла про рішення передати Україні до дев’яти винищувачів цього типу, наголошуючи, що технічні переговори щодо деталей ще тривають.
У грудні 2025 року також з’являлася інформація, що Варшава розглядає передачу МіГ-29 у ширшому форматі оборонної співпраці, який може включати взаємні домовленості у сфері безпілотних технологій. За даними Reuters, Польща обговорювала можливість отримати доступ до українських технологій БПЛА в обмін на ці літаки, підкреслюючи, що йдеться про зміцнення спільних оборонних спроможностей.
Очікується, що деталі щодо складу та строків постачання 48-го пакета допомоги Польщі можуть бути уточнені після завершення технічних процедур і погодження логістики.
Нагадаємо
Україна системно закликає партнерів посилювати протиповітряну оборону та авіаційну компоненту, зокрема через потребу захисту міст і критичної інфраструктури під час масованих повітряних атак.