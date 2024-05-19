459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

россияне обстреляли 7 населенных пунктов Запорожья. Использовали БПЛА, РСЗО и артиллерию, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

По словам Федорова, одна женщина ранена во время вражеской атаки по Васильевскому району.

В течение суток россияне совершили 459 атак на Запорожскую область. Семь населенных пунктов оказались под обстрелом.

С помощью 243 беспилотников различных модификаций были атакованы Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка.

Малая Токмачка и Роботино подверглись 13 обстрелам из реактивных систем залпового огня.

Артиллерийскими обстрелами, насчитывавшими 203 случая, были охвачены Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботино, Левадное, Малиновка и Степногорск.

По словам Федорова, одна женщина ранена во время вражеской атаки по Васильевскому району и поступило 8 сообщений о разрушении жилья.

Напомним

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 47 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 82 автотранспортных средства и автоцистерны.