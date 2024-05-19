Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен
Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью
Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет
В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов
Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе
ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв
Популярные
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", назвав его возможностью гарантировать, что Грузия останется на европейском пути, который поддерживает ее население.
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен
18 мая один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.
Польша инвестирует более 2,5 миллиарда долларов в укрепление границ с россией и беларусью
Польша планирует инвестировать 2,55 млрд долларов в укрепление 400-километровой сухопутной границы с Россией и Беларусью в рамках плана "Восточный щит", предусматривающего строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и лесонасаждений, чтобы сделать границу безопасной и непроходимой.
Враг обстрелял Сумскую область 9 раз: пострадавших нет
российские войска девять раз обстреляли населенные пункты и приграничные районы Сумской области, в результате чего произошел 21 взрыв от артиллерии, минометов, мин и ударов беспилотников.
В россии заявили, что якобы отбили массированную ночную атаку дронов
россия утверждает, что отразила массированную ракетную и беспилотную атаку над двумя областями и оккупированным Крымом, уничтожив 60 БПЛА и 9 американских ракет ATACMS.
Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе
Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.
ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников
Все 37 вражеских беспилотников, атаковавших Украину ночью, были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых
В Херсонской области вражеские силы обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажку, 8 домов и инфраструктуру, в результате чего 2 гражданских погибли и 2 получили ранения.
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв
В Николаевской области рф обстреляла общину Очакова и атаковала село Дмитровка с помощью беспилотника, повредив частный дом, но не вызвав жертв среди гражданского населения.