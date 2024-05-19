За добу загинуло 1 210 військовослужбовців рф
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1210 осіб особового складу, 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 зенітно-ракетні комплекси, 47 БПЛА, 1 крилату ракету, а також 82 автотранспортні засоби та автоцистерни.
За добу рф втратила 1210 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 19.05.24:
- Особовий склад: 492290 (+1210).
- Танки: 7576 (+16).
- Броньовані бойові машини: 14630 (+35).
- Артилерійські системи: 12687 (+48).
- РСЗВ: 1074 (+3).
- Засоби ППО: 803 (+2).
- Літаки: 354.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10155 (+47).
- Крилаті ракети: 2204 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17251 (+82).
- Спеціальна техніка: 2077 (+2).
Дані уточнюються.
рф завдала 3 ракетні та 38 авіаударів, застосувала 404 дрони-камікадзе і здійснила понад три тисячі обстрілів19.05.24, 02:34 • 91238 переглядiв