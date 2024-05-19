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459 разів упродовж доби росіяни обстріляли Запоріжжя: є поранені

Київ • УНН

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Росіяни обстріляли 7 населених пунктів у Запорізькій області, поранивши одну жінку, використовуючи БПЛА, РСЗВ та артилерію у 459 обстрілах.

росіяни обстріляли 7 населених пунктів Запоріжжя. Використовували БПЛА, РСЗВ та артилерію, внаслідок чого постраждала жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

За словами Федорова, одну жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району.

Протягом доби росіяни здійснили 459 атак на Запорізьку область. Сім населених пунктів опинилися під обстрілом.

За допомогою 243 безпілотників різних модифікацій було атаковано Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Мала Токмачка та Роботине зазнали 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Артилерійськими обстрілами, що налічували 203 випадки, були охоплені Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Степногірськ.

За словами Федорова, одну жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району та надійшло 8 повідомлень про руйнування житла.

Нагадаємо

За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1210 осіб особового складу, 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 зенітно-ракетні комплекси, 47 БПЛА, 1 крилату ракету, а також 82 автотранспортні засоби та автоцистерни.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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