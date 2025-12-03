$42.330.01
"3000 км по Украине": 100 тысяч украинцев зарегистрировались в программе за день

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Как сообщили в "Укрзализныце", самые популярные в день запуска программы "3000 км по Украине" поезда из/в Харьков и Запорожье.

"3000 км по Украине": 100 тысяч украинцев зарегистрировались в программе за день

В день запуска программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили поездок на 2,5 млн километров. Это более 4 000 билетов в прифронтовые регионы и обратно. передает УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

Как указано в сообщении, самые популярные — поезда из/в Харьков и Запорожье.

Сегодня же УЗ открыла возможность пассажирам с детьми приехать из прифронтовых регионов в Киев или Львов благодаря программе "3,000 км по Украине" и присоединиться к "Волшебным Экспрессам" — железнодорожным паровозным турам ко Дню Св. Николая. Около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова уже зарегистрировались, чтобы использовать такую "волшебную" праздничную возможность.

Всего в программе в день запуска уже зарегистрировались более 100 000 пользователей 

- добавили в УЗ.

Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час03.12.25, 11:38

Антонина Туманова

Общество
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Чернигов
Запорожье
Львов
Сумы
Киев
Харьков