"3000 км Україною": 100 тисяч українців зареєструвались у програмі в день

У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів. Це понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів. передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, найпопулярніші — поїзди з/до Харкова та Запоріжжя.

Сьогодні ж УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми приїхати з прифронтових регіонів до Києва чи Львова завдяки програмі "3,000 км Україною" та долучитись до "Чарівних Експресів" — залізничних паровозних турів до Дня Св. Миколая. Близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова вже зареєструвались, щоб використати таку "чарівну" святкову можливість.

Загалом в програмі в день запуску вже зареєструвались понад 100 000 користувачів - додали в УЗ.

