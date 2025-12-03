"3000 км Україною": 100 тисяч українців зареєструвались у програмі в день

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 6680 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 12841 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 17358 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 15763 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 20753 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21353 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23646 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29204 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36883 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30527 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 16858 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 11619 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27700 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 15483 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 18237 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 17362 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 27734 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 47215 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 49981 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 59049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58166 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 60500 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115247 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88871 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104578 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

"3000 км Україною": 100 тисяч українців зареєструвались у програмі в день

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Як повідомили в Укрзалізниці, найпопулярніші у день запуску програми "3000 км Україною" поїзди з/до Харкова та Запоріжжя.

"3000 км Україною": 100 тисяч українців зареєструвались у програмі в день

У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів. Це понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів. передає УНН із посиланням на УЗ.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, найпопулярніші — поїзди з/до Харкова та Запоріжжя.

Сьогодні ж УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми приїхати з прифронтових регіонів до Києва чи Львова завдяки програмі "3,000 км Україною" та долучитись до "Чарівних Експресів" — залізничних паровозних турів до Дня Св. Миколая. Близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова вже зареєструвались, щоб використати таку "чарівну" святкову можливість.

Загалом в програмі в день запуску вже зареєструвались понад 100 000 користувачів 

- додали в УЗ.

Програма "3000 км Україною": понад 30 тисяч українців скористались нею за першу годину03.12.25, 11:38 • 2856 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Чернігів
Запоріжжя
Львів
Суми
Київ
Харків