В небе над Украиной ночью уничтожили 21 ударный дрон типа Shahed из 22 запущенных российскими войсками, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 4 июля 2024 года противник атаковал 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл. Сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей", - сообщил Олещук в Telegram.

По его словам, к боевой работе были привлечены зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны и средства РЭБ Воздушных сил ВС Украины.

Воздушные силы: утром основным направлением удара врага была Днепропетровщина, сбит один "Искандер" из трех, все запущенные рф ракеты Х-59 и "шахеды"