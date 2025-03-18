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18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег

Киев • УНН

 • 17238 просмотра

В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3..+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.

18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег

18 марта в Украине сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. По всей территории страны ожидаются различные погодные условия, в зависимости от региона. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Следовательно, в столице температура будет колебаться от +2 до +4 °C. В западных областях, в частности во Львове, температура днем будет варьироваться от +2 до +4°C, а облачность с прояснениями не принесет осадков. В Харькове и Одессе температура также будет в пределах +3..+5°C, однако осадки там не предусматриваются.

В то же время на востоке и юго-востоке страны, в частности в Донецке, Луганске, Симферополе возможны местами небольшие мокрый снег и дождь. Здесь температура будет колебаться от +4 до +7°C. Такая погода ожидается в районе части восточных и южных областей, включая временно оккупированные территории.

В общем, на большей части Украины в течение дня температура будет оставаться в пределах +3..+5°C, а облачность с прояснениями предоставит небольшие перерывы между дождями и мокрым снегом, что будет влиять на состояние дорог и видимость.

Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок17.03.25, 15:06 • 13149 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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