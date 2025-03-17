Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок
Киев • УНН
Завтра в Украине ожидается некомфортная погода: морозы до -6°C ночью, сильный ветер до 20 м/с, а также небольшой снег в Сумской области и дождь в Крыму.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что во вторник украинцев ждет очень некомфортная погода. В частности, ожидается морозная ночь с температурой -1…-6 °C. К тому же, стоит остерегаться холодного ветра, пишет УНН.
Завтрашний вторник будет одним из самых некомфортных синоптических дней. Но подчеркиваю – одним
Синоптик отметила, что ближайшая ночь ожидается с морозами в пределах -1…-6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке температура будет несколько выше – 0…+3 °C.
В Украину возвращается зима: прогноз погоды на сегодня17.03.25, 07:08 • 35897 просмотров
Максимальная температура воздуха днем составит +2…+5 °C. Кроме холода, стоит быть готовым к сильному ветру.
18-го марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что не будет лепить ничего особенного с неба - снег ожидается в Сумской области и дождь в Крыму и Приазовье. Да и все
Погода в Киеве
В столице Украины во вторник, 18 марта, обойдется без существенных осадков. Ночью -3…-5 °C, завтра днем +2…+4 °C. Прогностическая диаграмма для Киева с 17 по 26 марта: Диденко добавила, что с 20 марта в Украине начнется по-настоящему весенняя погода.
Дополнение
17 марта в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег, а на дорогах западных областей может образоваться гололедица.