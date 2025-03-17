Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что во вторник украинцев ждет очень некомфортная погода. В частности, ожидается морозная ночь с температурой -1…-6 °C. К тому же, стоит остерегаться холодного ветра, пишет УНН.

Синоптик отметила, что ближайшая ночь ожидается с морозами в пределах -1…-6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке температура будет несколько выше – 0…+3 °C.

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Максимальная температура воздуха днем составит +2…+5 °C. Кроме холода, стоит быть готовым к сильному ветру.

18-го марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что не будет лепить ничего особенного с неба - снег ожидается в Сумской области и дождь в Крыму и Приазовье. Да и все