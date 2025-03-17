Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16485 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30495 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65641 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214944 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123307 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392390 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311253 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213877 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244294 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255156 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132739 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214944 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392390 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254653 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311253 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3412 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14780 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46160 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72217 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57293 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

Киев • УНН

 • 13149 просмотра

Завтра в Украине ожидается некомфортная погода: морозы до -6°C ночью, сильный ветер до 20 м/с, а также небольшой снег в Сумской области и дождь в Крыму.

Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что во вторник украинцев ждет очень некомфортная погода. В частности, ожидается морозная ночь с температурой -1…-6 °C. К тому же, стоит остерегаться холодного ветра, пишет УНН.

Завтрашний вторник будет одним из самых некомфортных синоптических дней. Но подчеркиваю – одним

- отметила Диденко. 

Синоптик отметила, что ближайшая ночь ожидается с морозами в пределах -1…-6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке температура будет несколько выше – 0…+3 °C.

В Украину возвращается зима: прогноз погоды на сегодня17.03.25, 07:08 • 35897 просмотров

Максимальная температура воздуха днем составит +2…+5 °C. Кроме холода, стоит быть готовым к сильному ветру.

18-го марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Разве что не будет лепить ничего особенного с неба - снег ожидается в Сумской области и дождь в Крыму и Приазовье. Да и все

- рассказала Диденко.

Погода в Киеве

В столице Украины во вторник, 18 марта, обойдется без существенных осадков. Ночью -3…-5 °C, завтра днем +2…+4 °C. Прогностическая диаграмма для Киева с 17 по 26 марта: Диденко добавила, что с 20 марта в Украине начнется по-настоящему весенняя погода.

Дополнение

17 марта в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег, а на дорогах западных областей может образоваться гололедица. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКиев
Украина
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77