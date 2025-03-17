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В Украину возвращается зима: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 35897 просмотра

По данным Укргидрометцентра, 17 марта в западных и северных областях Украины будет выпадать мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до +4 градусов.

В Украину возвращается зима: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 марта на западе и севере Украины будет выпадать мокрый снег. В западных и северных регионах днем воздух прогреется до +4 градусов. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В понедельник, 17 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков.

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°.

Погода на территории Киева и Киевской области:

Облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла;

в Киеве днем 1-3° тепла.

Как сохранить мозг здоровым – советы от НСЗУ14.03.25, 15:23 • 13952 просмотра

Вита Зеленецкая

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