В Украину возвращается зима: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 17 марта на западе и севере Украины будет выпадать мокрый снег. В западных и северных регионах днем воздух прогреется до +4 градусов. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В понедельник, 17 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков.

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°.

Погода на территории Киева и Киевской области:

Облачно с прояснениями, днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла;

в Киеве днем 1-3° тепла.

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