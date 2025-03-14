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Как сохранить мозг здоровым – советы от НСЗУ

Киев • УНН

 • 13952 просмотра

НСЗУ рекомендует для здоровья мозга проходить профилактические осмотры, вести активный образ жизни, соблюдать режим сна, пищевой баланс и тренировать мозг.

Как сохранить мозг здоровым – советы от НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины распространила ряд рекомендаций, которые помогут сохранить мозг здоровым. В частности, врачи советуют вести активный образ жизни и соблюдать режим сна, пишет УНН.

Мозг является центром управления всем телом, ведь управляет такими органами, как сердце и легкие. Также мозг регулирует работу внутренних органов, память, ощущения, отвечает за наше мышление и речь

- напомнили в НСЗУ.

В первую очередь следует регулярно обращаться к семейному врачу для профилактических осмотров. В частности, нужно проверять артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.

  • также стоит вести активный образ жизни, выполнять физические упражнения несколько раз в неделю по 30-60 минут;
    • необходимо соблюдать режим сна, спать 7-9 часов;
      • важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;
        • придерживаться пищевого баланса;
          • в рационе должны быть белки, жиры и углеводы.

            Избегайте жареной пищи, алкоголя и курения

            - добавили в НСЗУ.
            • Нужно постоянно тренировать мозг.

              В этом помогут чтение, изучение языков и составление пазлов.

              И никогда не нужно забывать о позитивном мышлении. Сосредоточенность на хороших эмоциях и чувство благодарности могут изменить восприятие стрессовых ситуаций и улучшить настроение.

              Дополнение

              Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Всемирный день сна. Сон является одним из трех ключевых столпов здоровья вместе с правильным питанием и физической активностью. В этот день международные медицинские организации напоминают людям о проблеме недосыпания и бессонницы и призывают человечество к здоровому образу жизни.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

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