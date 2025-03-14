Как сохранить мозг здоровым – советы от НСЗУ
Киев • УНН
НСЗУ рекомендует для здоровья мозга проходить профилактические осмотры, вести активный образ жизни, соблюдать режим сна, пищевой баланс и тренировать мозг.
Национальная служба здоровья Украины распространила ряд рекомендаций, которые помогут сохранить мозг здоровым. В частности, врачи советуют вести активный образ жизни и соблюдать режим сна, пишет УНН.
Мозг является центром управления всем телом, ведь управляет такими органами, как сердце и легкие. Также мозг регулирует работу внутренних органов, память, ощущения, отвечает за наше мышление и речь
В первую очередь следует регулярно обращаться к семейному врачу для профилактических осмотров. В частности, нужно проверять артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.
- также стоит вести активный образ жизни, выполнять физические упражнения несколько раз в неделю по 30-60 минут;
- необходимо соблюдать режим сна, спать 7-9 часов;
- важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время;
- придерживаться пищевого баланса;
- в рационе должны быть белки, жиры и углеводы.
Избегайте жареной пищи, алкоголя и курения
- Нужно постоянно тренировать мозг.
В этом помогут чтение, изучение языков и составление пазлов.
И никогда не нужно забывать о позитивном мышлении. Сосредоточенность на хороших эмоциях и чувство благодарности могут изменить восприятие стрессовых ситуаций и улучшить настроение.
Дополнение
Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Всемирный день сна. Сон является одним из трех ключевых столпов здоровья вместе с правильным питанием и физической активностью. В этот день международные медицинские организации напоминают людям о проблеме недосыпания и бессонницы и призывают человечество к здоровому образу жизни.