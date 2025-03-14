Сомнологиня розповіла, як покращити сон, та що не бажано робити перед ним

Сьогодні, 14 березня, у світі відзначається Всесвітній день сну. Сон – це один із трьох ключових стовпів здоров'я поряд із правильним харчуванням і фізичною активністю. У цей день міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання та безсоння, закликають людство до здорового способу життя. В коментарі УНН сомнологиня Дарʼя Пилипенко розповіла, що потрібно для якісного сну, та що не бажано робити перед сном.

Як розповідає Пилипенко, перед сном важливо виробити звичку, яка допоможе швидше та якісніше засинати. Зокрема, хвилин за 40 до сну можна сходити в душ, поспілкуватися з друзями, послухати музику, виписати тривожні думки, скласти time-план на наступний день тощо.

Вона наголошує, що куріння та "сидіння" в гаджетах перед сном може погано впливати на нього. За її словами, з курінням перед сном потрібно бути дуже обережним, адже воно негативно впливає на сон, тому що це збуджуюча процедура.

Тому що паління являється психоактивною речовиною, психотропним засобом, тому звісно, він активізує нікотинові рецептори. І тут справа в тому, що це не лише можуть бути збуджуючі процедури. Ну, скажімо, збадьоритися… багато хто курить вранці, щоб збадьоритися. Не дійсно збуджуюча процедура. Однак нікотинові рецептори, вони дуже такі немостичні, тобто запам'ятовують, зв'язують інформацію, умовно з дією та середовищем. І може бути ще таке, що я не можу заснути, поки не покурю. Ось чим це небезпечно. Є люди, які, наприклад, якщо вони не можуть заснути вночі, то вони йдуть палити - зазначила Пилипенко.

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Те саме стосується і телефоні, адже їх обмеження перед сном може поліпшити його.

"Безліч є наукових досліджень, які говорять про світлове і шумове забруднення. Однак, знову ж таки, це буквально має бути не дві години, як пишуть. Буквально 40 хвилин, відкласти умовно телефон… всі пристрої сучасні мають білий, синій, зелений, фіолетовий спектр довжини хвилі. А ця хвиля коротка і вона дуже активно збуджує наш мозок. Тому проста порада хоча б за 40 хвилин там піти помитися, поспілкуватися, послухати музику, виписати тривожні думки, скласти там time-план на наступний день", - додає Пилипенко.

Також вона зазначає, що алкоголь перед сном також негативно впливає на нього, проте важлива його доза.

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"Це факт. Якщо алкоголь постійно в крові, то він навіть в маленьких дозах може змінювати архітектура сну. Взагалі, починає провалювати ця фаза глибокого сну, вона скорочується. Подовшується фаза швидкого сну і сон взагалі стає менш тривалим. Знаєте, як кажуть, сон алкоголіка міцний, але короткий", - додає сомнологиня.

Крім того, вона наголошує, що швидке засинання може свідчити про проблеми з організмом.

Насправді, ліг і заснув, так не має бути. Якщо ліг і вирубився, це може бути свідченням патології. Тому що в нормі людина має засинати протягом 20-30 хвилин. Тобто це має бути такий свідомий процес розслаблення, погруження в першу фазу, така дрімота і далі погруження в сон. Якщо "відключка" - то це одразу "перескакується" в другу фазу сну, і це вже буде говорити про хронічний недосип, або якусь емоційну перевтому, що людина просто виключається. Хвилин 20 подумати, розслабитися - зазначає сомнолог.

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Також вона наголошує, що чудовим способом розслабитися перед сном є музика, наприклад, звуки природи, дощу, або просто класична музика, адже вона має заспокійливий режим, що моделює сердечний ритм.

Окрім того, сомнологиня зазначила, що те, що людині треба спати 8 годин, щоб виспатися, є міфом. За її словами, тривалість сну є індивідуальною для кожного. Хтось може спати 6-7 годин, щоб виспатися, а хтось і 10 годин.