Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16687 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31164 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66053 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215463 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123656 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392570 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311424 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213926 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244307 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255168 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23630 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46371 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133025 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15623 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14965 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133074 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215463 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392570 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254808 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311425 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3544 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14998 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46406 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72270 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57340 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Киев • УНН

 • 95958 просмотра

Эксперт рассказала, как создать полезные привычки для засыпания, например, душ или музыка. Курение, гаджеты и алкоголь перед сном могут негативно влиять на его качество.

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Сегодня, 14 марта, в мире отмечается Всемирный день сна. Сон – это один из трех ключевых столпов здоровья наряду с правильным питанием и физической активностью. В этот день международные медицинские организации напоминают людям о проблеме недосыпания и бессонницы, призывают человечество к здоровому образу жизни. В комментарии УНН сомнолог Дарья Пилипенко рассказала, что нужно для качественного сна, и что не желательно делать перед сном. 

Как рассказывает Пилипенко, перед сном важно выработать привычку, которая поможет быстрее и качественнее засыпать. В частности, минут за 40 до сна можно сходить в душ, пообщаться с друзьями, послушать музыку, выписать тревожные мысли, составить time-план на следующий день и тому подобное. 

Она отмечает, что курение и "сидение" в гаджетах перед сном может плохо влиять на него. По ее словам, с курением перед сном нужно быть очень осторожным, ведь оно негативно влияет на сон, потому что это возбуждающая процедура. 

Потому что курение является психоактивным веществом, психотропным средством, поэтому конечно, он активизирует никотиновые рецепторы. И тут дело в том, что это не только могут быть возбуждающие процедуры. Ну, скажем, взбодриться… многие курят утром, чтобы взбодриться. Не действительно возбуждающая процедура. Однако никотиновые рецепторы, они очень такие немостичные, то есть запоминают, связывают информацию, условно с действием и средой. И может быть еще такое, что я не могу заснуть, пока не покурю. Вот чем это опасно. Есть люди, которые, например, если они не могут заснуть ночью, то они идут курить

- отметила Пилипенко. 

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость11.03.25, 08:38 • 204483 просмотра

То же самое касается и телефонов, ведь их ограничение перед сном может улучшить его. 

"Множество есть научных исследований, которые говорят о световом и шумовом загрязнении. Однако, опять же, это буквально должно быть не два часа, как пишут. Буквально 40 минут, отложить условно телефон… все устройства современные имеют белый, синий, зеленый, фиолетовый спектр длины волны. А эта волна короткая и она очень активно возбуждает наш мозг. Поэтому простой совет хотя бы за 40 минут там пойти помыться, пообщаться, послушать музыку, выписать тревожные мысли, составить там time-план на следующий день", - добавляет Пилипенко. 

Также она отмечает, что алкоголь перед сном также негативно влияет на него, однако важна его доза. 

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения13.11.24, 09:52 • 107636 просмотров

"Это факт. Если алкоголь постоянно в крови, то он даже в маленьких дозах может изменять архитектуру сна. Вообще, начинает проваливать эта фаза глубокого сна, она сокращается. Удлиняется фаза быстрого сна и сон вообще становится менее продолжительным. Знаете, как говорят, сон алкоголика крепкий, но короткий", - добавляет сомнолог. 

Кроме того, она отмечает, что быстрое засыпание может свидетельствовать о проблемах с организмом. 

На самом деле, лег и заснул, так не должно быть. Если лег и вырубился, это может быть свидетельством патологии. Потому что в норме человек должен засыпать в течение 20-30 минут. То есть это должен быть такой сознательный процесс расслабления, погружения в первую фазу, такая дремота и далее погружение в сон. Если "отключка" - то это сразу "перескакивается" во вторую фазу сна, и это уже будет говорить о хроническом недосыпе, или какой-то эмоциональной переутомлении, что человек просто выключается. Минут 20 подумать, расслабиться

- отмечает сомнолог. 

Сон влияет на здоровье: как улучшить его качество20.10.24, 03:38 • 19051 просмотр

Также она отмечает, что отличным способом расслабиться перед сном является музыка, например, звуки природы, дождя, или просто классическая музыка, ведь она имеет успокаивающий режим, моделирующий сердечный ритм. 

Кроме того, сомнолог отметила, что то, что человеку надо спать 8 часов, чтобы выспаться, является мифом. По ее словам, продолжительность сна является индивидуальной для каждого. Кто-то может спать 6-7 часов, чтобы выспаться, а кто-то и 10 часов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77