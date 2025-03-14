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Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ

Київ • УНН

 • 13965 перегляди

НСЗУ рекомендує для здоров'я мозку проходити профілактичні огляди, вести активний спосіб життя, дотримуватися режиму сну, харчового балансу та тренувати мозок.

Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ

Національна служба здоров’я України поширила низку рекомендацій, які допоможуть зберегти мозок здоровим. Зокрема лікарі радять вести активний образ життя та дотримуватися режиму сну, пише УНН.

Мозок є центром управління всього тіла, адже керує такими органами, як серце та легені. Також мозок регулює роботу внутрішніх органів, пам’ять, відчуття, відповідає за наше мислення та мовлення

- нагадали в НСЗУ.

В першу чергу варто регулярно звертатися до сімейного лікаря для профілактичних оглядів. Зокрема треба перевіряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові.

  • також варто вести активний спосіб життя, виконувати фізичні вправи кілька разів на тиждень по 30-60 хвилин;
    • необхідно дотримуватися режиму сну, спати 7-9 годин;
      • важливо лягати спати і прокидатися в один і той самий час;
        • дотримуватися харчового балансу;
          • у раціоні мають бути білки, жири та вуглеводи.

            Уникайте смаженої їжі, алкоголю та паління

            - додали в НСЗУ.
            • Потрібно постійно тренувати мозок.

              У цьому допоможуть читання, вивчення мов і складання пазлів.

              І ніколи не потрібно забувати про позитивне мислення. Зосередженість на хороших емоціях та почуття вдячності можуть змінити сприйняття стресових ситуацій і покращити настрій.

              Доповнення

              Сьогодні, 14 березня, у світі відзначається Всесвітній день сну. Сон є одним з трьох ключових стовпів здоров'я разом із правильним харчуванням і фізичною активністю. У цей день міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання і безсоння та закликають людство до здорового способу життя.

              Лілія Подоляк

              Лілія Подоляк

              СуспільствоЗдоров'я
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