Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ
Київ • УНН
НСЗУ рекомендує для здоров'я мозку проходити профілактичні огляди, вести активний спосіб життя, дотримуватися режиму сну, харчового балансу та тренувати мозок.
Національна служба здоров’я України поширила низку рекомендацій, які допоможуть зберегти мозок здоровим. Зокрема лікарі радять вести активний образ життя та дотримуватися режиму сну, пише УНН.
Мозок є центром управління всього тіла, адже керує такими органами, як серце та легені. Також мозок регулює роботу внутрішніх органів, пам’ять, відчуття, відповідає за наше мислення та мовлення
В першу чергу варто регулярно звертатися до сімейного лікаря для профілактичних оглядів. Зокрема треба перевіряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові.
- також варто вести активний спосіб життя, виконувати фізичні вправи кілька разів на тиждень по 30-60 хвилин;
- необхідно дотримуватися режиму сну, спати 7-9 годин;
- важливо лягати спати і прокидатися в один і той самий час;
- дотримуватися харчового балансу;
- у раціоні мають бути білки, жири та вуглеводи.
Уникайте смаженої їжі, алкоголю та паління
- Потрібно постійно тренувати мозок.
У цьому допоможуть читання, вивчення мов і складання пазлів.
І ніколи не потрібно забувати про позитивне мислення. Зосередженість на хороших емоціях та почуття вдячності можуть змінити сприйняття стресових ситуацій і покращити настрій.
Доповнення
Сьогодні, 14 березня, у світі відзначається Всесвітній день сну. Сон є одним з трьох ключових стовпів здоров'я разом із правильним харчуванням і фізичною активністю. У цей день міжнародні медичні організації нагадують людям про проблему недосипання і безсоння та закликають людство до здорового способу життя.