В Україну повертається зима: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
За даними Укргідрометцентру, 17 березня у західних та північних областях України випадатиме мокрий сніг. Температура повітря вдень прогріється до +4 градусів.
Сьогодні, 17 березня на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. У західних та північних регіонах вдень повітря прогріється до +4 градусів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
У понеділок, 17 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.
На дорогах західних областей місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.
Погода на території Києва та Київщини:
Хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла;
Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ14.03.25, 15:23 • 13965 переглядiв