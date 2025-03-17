В Україну повертається зима: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 березня на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. У західних та північних регіонах вдень повітря прогріється до +4 градусів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 17 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.

Погода на території Києва та Київщини:

Хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла;

у Києві вдень 1-3° тепла.

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