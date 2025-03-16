Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг

17 березня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. У деяких областях будуть дощі та мокрий сніг, а на дорогах західних областей може утворитися ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця - зазначають у Укргідрометцентрі.

За інформацією, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°",-йдеться у дописі.

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