Прогноз погоды в Украине на 17 марта: облачно и холодно, местами мокрый снег
Киев • УНН
17 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.
17 марта в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег, а на дорогах западных областей может образоваться гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Облачно с прояснениями. Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег; на остальной территории без осадков. На дорогах западных областей местами гололедица
По информации, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.
"Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°", - говорится в заметке.
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