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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

Київ • УНН

 • 13156 перегляди

Завтра в Україні очікується некомфортна погода: морози до -6°C вночі, сильний вітер до 20 м/с, а також невеликий сніг на Сумщині та дощ у Криму.

Діденко повідомила про максимально некомфортну погоду у вівторок

Синоптик Наталія Діденко попереджає, що у вівторок на україців чекає дуже некомфортна погода. Зокрема, очікується морозна ніч з температурою -1…-6 °C. До того ж варто остерігатися холодного вітру, пише УНН.

Завтрашній вівторок буде одним з найнекомфортніших синоптичних днів. Але підкреслюю – одним

- наголосила Діденко. 

Синоптик наголосила, що найближча ніч очікується з морозами в межах -1…-6 °C, на заході місцями до -8 °C. На півдні та південному сході температура буде дещо вищою – 0…+3 °C.

В Україну повертається зима: прогноз погоди на сьогодні17.03.25, 07:08 • 35905 переглядiв

Максимальна температура повітря вдень скаладатиме +2…+5 °C. Окрім холоду варто бути готовим до сильного вітру.

18-го березня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Хіба що не ляпатиме нічого особливого з неба - сніг очікується на Сумщині і дощ у Криму та Приазов'ї. Та й все

- розповіла Діденко.

Погода у Києві

У столиці України у вівторок, 18 березня, обійдеться без істотних опадів. Вночі -3…-5 °C, завтра вдень +2…+4 °C. Прогностична діаграма для Києва з 17 по 26 березня: Діденко додала, що з 20 березня в Україні почнеться по справжньому весняна погода.

Доповнення

17 березня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. У деяких областях будуть дощі та мокрий сніг, а на дорогах західних областей може утворитися ожеледиця. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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