18 березня в Україні: буде хмарно, без істотних опадів, але місцями мокрий сніг

18 березня в Україні збережеться хмарна погода з періодичними проясненнями. По всій території країни очікуються різні погодні умови, залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Відтак у столиці температура буде коливатися від +2 до +4 °C. У західних областях, зокрема у Львові, температура вдень буде варіюватися від +2 до +4°C, а хмарність з проясненнями не принесе опадів. У Харкові та Одесі температура також буде в межах +3..+5°C, однак опади там не передбачаються.

Водночас на сході та південному сході країни, зокрема в Донецьку, Луганську, Сімферополі можливі місцями невеликі мокрі сніг та дощ. Тут температура буде коливатися від +4 до +7°C. Така погода очікується в районі частини східних та південних областей, включаючи тимчасово окуповані території.

Загалом, на більшій частині України протягом дня температура залишатиметься в межах +3..+5°C, а хмарність з проясненнями надасть невеликі перерви між дощами та мокрим снігом, що впливатиме на стан доріг та видимість.

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