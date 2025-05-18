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130 боев за сутки: россияне нанесли 54 авиаудара и сбросили 80 КАБ - Генштаб

Киев • УНН

 • 466 просмотра

С начала суток 18 мая на фронте произошло 130 боевых столкновений. российские захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив 80 КАБ, и задействовали 1098 дронов-камикадзе.

130 боев за сутки: россияне нанесли 54 авиаудара и сбросили 80 КАБ - Генштаб

С начала суток 18 мая на фронте произошло 130 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив при этом 80 КАБ.

Кроме этого, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и совершили почти 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Сегодня враг четыре раза атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска, кроме того нанес авиаудар по районам населенных пунктов Колодязное и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Новой Кругляковки, получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григоровки. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение остается незавершенным.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочок. Украинские подразделения отбили шесть атак.

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На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дылеевки и Дружбы, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зори, Шевченко Первого, Попового Яра. Наши защитники отбили 40 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Попов Яр, Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье и Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 151 оккупанта, из которых 84 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре автомобиля, средство спутниковой связи, восемь мест укрытия, 10 мотоциклов, миномет и пять БпЛА

- отмечается в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Равнополья, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Под авиаударом оказалась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита. Под авиаударом оказалась Одрадокаменка.

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 18 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы, совершил 196 артиллерийских обстрелов.

Напомним

За сутки 17 мая ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении.

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Вадим Хлюдзинский

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