130 боїв за добу: росіяни завдали 54 авіаудари та скинули 80 КАБ - Генштаб

Від початку доби 18 травня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ.

Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - зазначили у Генштабі.

Ситуація по напрямках

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, крім того завдав авіаудару по районах населених пунктів Колодязне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили шість атак.

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На Торецькому напрямку сьогодні відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Наші захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу. Авіаударів зазнали Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя та Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, вісім місць укриття, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА - зазначається у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Під авіаударом опинилася Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка.

На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо

За добу 17 травня ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили десятки одиниць ворожої техніки. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку.

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