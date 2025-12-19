10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее
Киев • УНН
Самой молодой жертвой стрельбы в Сиднее во время празднования Хануки стала 10-летняя Матильда из украинской семьи. Девочка погибла во время нападения, в котором в общей сложности погибли 15 человек.
Самой молодой жертвой стрельбы в Сиднее во время празднования Хануки стала 10-летняя Матильда из украинской семьи. Об этом стало известно во время церемонии прощания с девочкой, которая состоялась в четверг, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Подробности
Матильда погибла во время нападения, в котором в общей сложности погибли 15 человек. Австралийская полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.
Родители назвали девочку в честь песни Waltzing Matilda — как символ страны, где их украинская семья нашла убежище.
На похоронах присутствовали генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин, премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс, а также религиозные деятели и представители еврейской общины.
По данным следствия, один из нападавших погиб на месте, другой был задержан и обвинен в массовом убийстве и терроризме. После трагедии власти Австралии объявили о планах ужесточить законы против преступлений на почве ненависти.
Напомним
В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.
В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения.
Полиция Нового Южного Уэльса идентифицировала 50-летнего Саджида Акрама и его 24-летнего сына Навида Акрама как нападавших на еврейскую общину в Сиднее.
Власти Австралии выдвинули 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, 24-летнему Навиду Акраму, который выжил после нападения на пляже в Сиднее.
Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины16.12.25, 19:10 • 4122 просмотра