10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее

$42.340.15
49.630.04
ukenru
22:09 • 1014 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
17:59 • 10764 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 19140 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 25587 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 21124 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 19837 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 25918 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35245 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 13178 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 25118 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.3м/с
91%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 18342 просмотра
Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18 декабря, 16:13 • 4170 просмотра
Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы18 декабря, 16:38 • 3242 просмотра
Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"17:40 • 3424 просмотра
Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы18:26 • 5618 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 25584 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 18428 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 35243 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 33282 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 61512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Билл Гейтс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Бельгия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 33282 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 28978 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 28144 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 34910 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 40204 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Mercedes-Benz Zetros

10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Самой молодой жертвой стрельбы в Сиднее во время празднования Хануки стала 10-летняя Матильда из украинской семьи. Девочка погибла во время нападения, в котором в общей сложности погибли 15 человек.

10-летняя украинка стала самой молодой жертвой теракта во время празднования Хануки в Сиднее

Самой молодой жертвой стрельбы в Сиднее во время празднования Хануки стала 10-летняя Матильда из украинской семьи. Об этом стало известно во время церемонии прощания с девочкой, которая состоялась в четверг, передает УНН со ссылкой на ВВС.  

Подробности

Матильда погибла во время нападения, в котором в общей сложности погибли 15 человек. Австралийская полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Родители назвали девочку в честь песни Waltzing Matilda — как символ страны, где их украинская семья нашла убежище.

На похоронах присутствовали генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин, премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс, а также религиозные деятели и представители еврейской общины.

По данным следствия, один из нападавших погиб на месте, другой был задержан и обвинен в массовом убийстве и терроризме. После трагедии власти Австралии объявили о планах ужесточить законы против преступлений на почве ненависти.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

В результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения.

Полиция Нового Южного Уэльса идентифицировала 50-летнего Саджида Акрама и его 24-летнего сына Навида Акрама как нападавших на еврейскую общину в Сиднее. 

Власти Австралии выдвинули 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, 24-летнему Навиду Акраму, который выжил после нападения на пляже в Сиднее. 

Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины16.12.25, 19:10 • 4122 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Австралия