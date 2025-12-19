10-річна українка стала наймолодшою жертвою теракту під час святкування Хануки в Сіднеї
Київ • УНН
Наймолодшою жертвою стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки стала 10-річна Матильда з української родини. Дівчинка загинула під час нападу, в якому загалом загинули 15 людей.
Наймолодшою жертвою стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки стала 10-річна Матильда з української родини. Про це стало відомо під час церемонії прощання з дівчинкою, яка відбулася у четвер, передає УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Матильда загинула під час нападу, в якому загалом загинули 15 людей. Австралійська поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.
Батьки назвали дівчинку на честь пісні Waltzing Matilda — як символ країни, де їхня українська родина знайшла прихисток.
На похороні були присутні генерал-губернаторка Австралії Сем Мостін, прем’єр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс, а також релігійні діячі й представники єврейської громади.
За даними слідства, один із нападників загинув на місці, інший був затриманий і обвинувачений у масовому вбивстві та тероризмі. Після трагедії влада Австралії оголосила про плани посилити закони проти злочинів на ґрунті ненависті.
Нагадаємо
У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.
Унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення.
Поліція Нового Південного Уельсу ідентифікувала 50-річного Саджида Акрама та його 24-річного сина Навіда Акрама як нападників на єврейську громаду в Сіднеї.
Влада Австралії висунула 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі, 24-річному Навіду Акраму, який вижив після нападу на пляжі в Сіднеї.
Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України16.12.25, 19:10 • 4106 переглядiв