Ексклюзив
10:10 • 96 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
08:17 • 7564 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 12969 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 11791 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 17480 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 26742 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44115 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44779 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42480 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 91998 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України

Київ • УНН

 • 10475 перегляди

Точні дати канікул можуть відрізнятися в межах одного міста чи району, оскільки кожна школа може самостійно вирішувати терміни.

Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України

Зимові канікули для школярів України, орієнтовно почнуться 27 грудня 2025 року і триватимуть до 11 січня 2026 року. Проте точні дати можуть відрізнятися у межах одного міста чи району, розповідає УНН.

Орієнтовні дати канікул та тривалість 

Згідно з інформацією від Міністерства освіти, зимові канікули 2026 року почнуться 27 грудня 2025 року і триватимуть до 11 січня 2026 року. Але враховуючи те, що кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме вони почнуться, у різних регіонах або навіть школах міста, ці дати можуть дещо відрізнятися.

Зазвичай, зимові канікули тривають близько двох тижнів. За цей час, діти можуть добре відпочити та відсвяткувати Новий рік і Різдво. Однак тривалість канікул може коригуватися в залежності від безпекової ситуації в країні або епідеміологічних ризиків.

У Києві осінні канікули для школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада21.10.25, 15:46 • 2582 перегляди

Вплив воєнного стану на канікули 

На тривалість навчального року можуть вплинути й інші фактори, зокрема воєнний стан. Згідно з новими нормами, канікули та структура навчального року можуть бути змінені, якщо ситуація в країні цього вимагатиме.

 Тривалість і структура освітнього процесу у 2025/2026 навчальному році визначатимуться кожною школою окремо у межах законодавства. Також, враховуватимуться години на організацію навчальної практики чи додаткові консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів. 

При цьому, школи повинні забезпечити не менше 30 календарних днів канікул протягом навчального року.

Черги на кордоні з Польщею пов’язані з дитячими канікулами, а не новою системою контролю в’їзду-виїзду в ЄС - ДПСУ 27.10.25, 10:39 • 4124 перегляди

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки оголосило про скасування наказу № 1112, який встановлював норми дистанційного навчання.

У цьому навчальному році формат занять визначається  залежно від конкретних обставин. У прифронтових районах навчання проходитить дистанційно, на тимчасово окупованих територіях - через педагогічний патронаж та індивідуальні заняття, за кордоном - з українським компонентом та спрощеною програмою, а в безпечних регіонах - очно.

Кожна школа самостійно обирає формат навчання для своїх класів. Водночас МОН рекомендує не поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі, щоб забезпечити ефективність освітнього процесу.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікаціїОсвіта
