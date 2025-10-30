Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
Точні дати канікул можуть відрізнятися в межах одного міста чи району, оскільки кожна школа може самостійно вирішувати терміни.
Зимові канікули для школярів України, орієнтовно почнуться 27 грудня 2025 року і триватимуть до 11 січня 2026 року. Проте точні дати можуть відрізнятися у межах одного міста чи району, розповідає УНН.
Орієнтовні дати канікул та тривалість
Згідно з інформацією від Міністерства освіти, зимові канікули 2026 року почнуться 27 грудня 2025 року і триватимуть до 11 січня 2026 року. Але враховуючи те, що кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме вони почнуться, у різних регіонах або навіть школах міста, ці дати можуть дещо відрізнятися.
Зазвичай, зимові канікули тривають близько двох тижнів. За цей час, діти можуть добре відпочити та відсвяткувати Новий рік і Різдво. Однак тривалість канікул може коригуватися в залежності від безпекової ситуації в країні або епідеміологічних ризиків.
Вплив воєнного стану на канікули
На тривалість навчального року можуть вплинути й інші фактори, зокрема воєнний стан. Згідно з новими нормами, канікули та структура навчального року можуть бути змінені, якщо ситуація в країні цього вимагатиме.
Тривалість і структура освітнього процесу у 2025/2026 навчальному році визначатимуться кожною школою окремо у межах законодавства. Також, враховуватимуться години на організацію навчальної практики чи додаткові консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів.
При цьому, школи повинні забезпечити не менше 30 календарних днів канікул протягом навчального року.
Нагадаємо
Міністерство освіти і науки оголосило про скасування наказу № 1112, який встановлював норми дистанційного навчання.
У цьому навчальному році формат занять визначається залежно від конкретних обставин. У прифронтових районах навчання проходитить дистанційно, на тимчасово окупованих територіях - через педагогічний патронаж та індивідуальні заняття, за кордоном - з українським компонентом та спрощеною програмою, а в безпечних регіонах - очно.
Кожна школа самостійно обирає формат навчання для своїх класів. Водночас МОН рекомендує не поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі, щоб забезпечити ефективність освітнього процесу.