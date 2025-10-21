У Києві осінні канікули для школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада
Київ • УНН
Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив на важливості відпочинку для відновлення сил в умовах війни.
Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада, передає УНН із посиланням на КМДА.
Київські школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни. Постійна напруга, повітряні тривоги, зміна форматів навчання потребують від дітей і педагогів великих зусиль. Тому цей тиждень відпочинку дуже важливий, щоб відновити сили, провести час із родиною і повернутися до навчання з новою енергією
Під час канікул у школах і позашкільних закладах столиці відбуватимуться тематичні заходи, гуртки та студії.
