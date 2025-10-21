У Києві осінні канікули для школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада

$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 2384 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9820 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14946 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17642 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17702 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17910 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16495 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15107 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31624 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20624 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярнi новини
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 12422 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду21 жовтня, 03:55 • 9970 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено21 жовтня, 05:40 • 7718 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25611 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24900 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24918 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 31624 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 39375 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 96510 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 68074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Реклама
УНН Lite
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 3738 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25623 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 23171 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 79459 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 74061 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

У Києві осінні канікули для школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив на важливості відпочинку для відновлення сил в умовах війни.

У Києві осінні канікули для школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада

Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 27 жовтня до 2 листопада, передає УНН із посиланням на КМДА.

Київські школярі вже четвертий рік поспіль навчаються в умовах війни. Постійна напруга, повітряні тривоги, зміна форматів навчання потребують від дітей і педагогів великих зусиль. Тому цей тиждень відпочинку дуже важливий, щоб відновити сили, провести час із родиною і повернутися до навчання з новою енергією 

– зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Під час канікул у школах і позашкільних закладах столиці відбуватимуться тематичні заходи, гуртки та студії.

Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25.09.25, 13:50 • 42079 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївОсвіта
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Київ