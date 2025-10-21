В Киеве осенние каникулы для школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября

Осенние каникулы для киевских школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Киевские школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны. Постоянное напряжение, воздушные тревоги, смена форматов обучения требуют от детей и педагогов больших усилий. Поэтому эта неделя отдыха очень важна, чтобы восстановить силы, провести время с семьей и вернуться к учебе с новой энергией – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы будут проходить тематические мероприятия, кружки и студии.

