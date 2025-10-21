В Киеве осенние каникулы для школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября
Киев • УНН
Осенние каникулы для киевских школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил важность отдыха для восстановления сил в условиях войны.
передает УНН со ссылкой на КГГА.
Киевские школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны. Постоянное напряжение, воздушные тревоги, смена форматов обучения требуют от детей и педагогов больших усилий. Поэтому эта неделя отдыха очень важна, чтобы восстановить силы, провести время с семьей и вернуться к учебе с новой энергией
Во время каникул в школах и внешкольных учреждениях столицы будут проходить тематические мероприятия, кружки и студии.
