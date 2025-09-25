Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 13158 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17380 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 40613 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45065 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68054 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52121 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46140 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41574 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71917 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
39%
760мм
Популярные новости
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo25 сентября, 02:45 • 33506 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 32236 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 41236 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 29560 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 20932 просмотра
публикации
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 8548 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 13162 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 10752 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 21312 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 40616 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Илан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 4204 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 15338 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 55578 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 114169 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 72663 просмотра
Актуальное
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель
СВИФТ

Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит

Киев • УНН

 • 8552 просмотра

Осенние школьные каникулы в Украине в 2025 году ориентировочно продлятся с 27 октября по 2 ноября. Точные даты зависят от учебного заведения, региона, ситуации с безопасностью и эпидемиологической обстановки.

Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит

В Украине осенние школьные каникулы традиционно приходятся на конец октября - начало ноября, большинство учеников будет отдыхать с 27 октября по 2 ноября. В то же время точные даты могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения, региона и ситуации с безопасностью или эпидемиологической ситуации, ведь сроки и продолжительность отдыха определяет педагогический совет школы, пишет УНН.

Детали

Когда начнутся осенние каникулы

В Украине осенние школьные каникулы обычно приходятся на конец октября - начало ноября. Ориентировочно в 2025 году период отдыха для учеников в большинстве школ продлится с 27 октября по 2 ноября. Учитывая два выходных дня, предшествующих началу осенних каникул, у детей в общей сложности будет девять дней на отдых. Это время предусмотрено для того, чтобы школьники имели возможность восстановить силы после первых месяцев учебного года и подготовиться ко второй его половине.

От чего это зависит

В то же время точные даты каникул могут отличаться в зависимости от региона и конкретного учебного заведения. Каждая школа имеет определенную автономию в формировании своего учебного года, поэтому завершение занятий, проведение последнего звонка и продолжительность каникул определяет педагогический совет учреждения.

Этот вопрос относится к компетенции учреждений образования. Соответствующее решение принимает педагогический совет, учитывая: учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, потребности и состояние учащихся и учениц, готовность педагогов. Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учреждениях образования

  - напомнили в МОН.  

На этом также акцентируется в письме МОН Украины "Об организации 2025/2026 учебного года" к руководителям областных и Киевской городской военных администраций.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере общего среднего образования, педагогический совет учреждения образования рассматривает и утверждает структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса в пределах времени, предусмотренного образовательной программой

- указано в документе.

Кроме этого, осенью возрастает риск распространения простудных и других инфекционных заболеваний. Поэтому школы, работающие очно, в случае необходимости могут временно закрываться на карантин или изменять сроки каникул.

Некоторые учебные заведения уже предоставили родителям предварительный график нового учебного года и продолжительность каждых из каникул, некоторые – еще не обнародовали эту информацию. Таким образом, родителям нужно помнить, что официальные даты каникул всегда утверждаются приказами школы и отображаются в электронных дневниках, родительских чатах или на сайтах учебных заведений.

Поэтому, если в школе решили продлить отдых или изменить его сроки, родители и ученики заранее получат соответствующую информацию.

Напомним

Министерство образования и науки объявило об отмене приказа № 1112, который устанавливал нормы дистанционного обучения.

В новом учебном году формат занятий будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств. В прифронтовых районах обучение будет проходить дистанционно, на временно оккупированных территориях - через педагогический патронаж и индивидуальные занятия, за границей - с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах - очно.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат обучения для своих классов. В то же время МОН рекомендует не совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.

Алена Уткина

публикации
Министерство образования и науки Украины
Украина