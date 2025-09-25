Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит

В Украине осенние школьные каникулы традиционно приходятся на конец октября - начало ноября, большинство учеников будет отдыхать с 27 октября по 2 ноября. В то же время точные даты могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения, региона и ситуации с безопасностью или эпидемиологической ситуации, ведь сроки и продолжительность отдыха определяет педагогический совет школы, пишет УНН.

Детали

Когда начнутся осенние каникулы

В Украине осенние школьные каникулы обычно приходятся на конец октября - начало ноября. Ориентировочно в 2025 году период отдыха для учеников в большинстве школ продлится с 27 октября по 2 ноября. Учитывая два выходных дня, предшествующих началу осенних каникул, у детей в общей сложности будет девять дней на отдых. Это время предусмотрено для того, чтобы школьники имели возможность восстановить силы после первых месяцев учебного года и подготовиться ко второй его половине.

От чего это зависит

В то же время точные даты каникул могут отличаться в зависимости от региона и конкретного учебного заведения. Каждая школа имеет определенную автономию в формировании своего учебного года, поэтому завершение занятий, проведение последнего звонка и продолжительность каникул определяет педагогический совет учреждения.

Этот вопрос относится к компетенции учреждений образования. Соответствующее решение принимает педагогический совет, учитывая: учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, потребности и состояние учащихся и учениц, готовность педагогов. Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учреждениях образования - напомнили в МОН

На этом также акцентируется в письме МОН Украины "Об организации 2025/2026 учебного года" к руководителям областных и Киевской городской военных администраций.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере общего среднего образования, педагогический совет учреждения образования рассматривает и утверждает структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса в пределах времени, предусмотренного образовательной программой - указано в документе.

Кроме этого, осенью возрастает риск распространения простудных и других инфекционных заболеваний. Поэтому школы, работающие очно, в случае необходимости могут временно закрываться на карантин или изменять сроки каникул.

Некоторые учебные заведения уже предоставили родителям предварительный график нового учебного года и продолжительность каждых из каникул, некоторые – еще не обнародовали эту информацию. Таким образом, родителям нужно помнить, что официальные даты каникул всегда утверждаются приказами школы и отображаются в электронных дневниках, родительских чатах или на сайтах учебных заведений.

Поэтому, если в школе решили продлить отдых или изменить его сроки, родители и ученики заранее получат соответствующую информацию.

Напомним

Министерство образования и науки объявило об отмене приказа № 1112, который устанавливал нормы дистанционного обучения.

В новом учебном году формат занятий будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств. В прифронтовых районах обучение будет проходить дистанционно, на временно оккупированных территориях - через педагогический патронаж и индивидуальные занятия, за границей - с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах - очно.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат обучения для своих классов. В то же время МОН рекомендует не совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.