Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить

Київ • УНН

 • 10802 перегляди

Осінні шкільні канікули в Україні у 2025 році орієнтовно триватимуть з 27 жовтня по 2 листопада. Точні дати залежать від навчального закладу, регіону, безпекової та епідемічної ситуації.

Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить

В Україні осінні шкільні канікули традиційно припадають на кінець жовтня - початок листопада, більшість учнів відпочиватиме з 27 жовтня по 2 листопада. Водночас точні дати можуть відрізнятися залежно від конкретного навчального закладу, регіону та безпекової чи епідемічної ситуації, адже строки та тривалість відпочинку визначає педагогічна рада школи, пише УНН.

Деталі

Коли почнуться осінні канікули

В Україні осінні шкільні канікули зазвичай припадають на кінець жовтня - початок листопада. Орієнтовно у 2025 році період відпочинку для учнів у більшості шкіл триватиме з 27 жовтня по 2 листопада. Враховуючи два вихідних дні, які передують початку осінніх канікул, у дітей загалом матимуть дев'ять днів на відпочинок. Цей час передбачений для того, щоб школярі мали можливість відновити сили після перших місяців навчального року та підготуватися до другої його половини.

Від чого це залежить

Водночас точні дати канікул можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретного навчального закладу. Кожна школа має певну автономію у формуванні свого навчального року, тому завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість канікул визначає педагогічна рада закладу.

Це питання належить до компетенції закладів освіти. Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи: навчальне навантаження, безпекову ситуацію в регіоні, потреби та стан учнів і учениць, готовність педагогів. Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти

  - нагадали у МОН.  

На цьому також акцентується у листі МОН України "Про організацію 2025/2026 навчального року" до керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Відповідно до вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, педагогічна рада закладу освіти розглядає та затверджує структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою

- зазначено у документі.

Окрім цього, восени зростає ризик поширення простудних та інших інфекційних захворювань. Тому школи, які працюють очно, у разі необхідності можуть тимчасово закриватися на карантин або змінювати строки канікул.

Деякі навчальні заклади вже надали батькам попередній графік нового навчального року і тривалість кожних з канікул, деякі – ще не оприлюднили цю інформацію. Від так, батькам треба пам'ятати, що офіційні дати канікул завжди затверджуються наказами школи та відображаються в електронних щоденниках, батьківських чатах або на сайтах навчальних закладів.

Тому, якщо у школі вирішили продовжити відпочинок або змінити його строки, батьки та учні заздалегідь отримають відповідну інформацію.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки оголосило про скасування наказу № 1112, який встановлював норми дистанційного навчання.

У новому навчальному році формат занять визначатиметься залежно від конкретних обставин. У прифронтових районах навчання проходитиме дистанційно, на тимчасово окупованих територіях - через педагогічний патронаж та індивідуальні заняття, за кордоном - з українським компонентом та спрощеною програмою, а в безпечних регіонах - очно.

Кожна школа самостійно обирає формат навчання для своїх класів. Водночас МОН рекомендує не поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі, щоб забезпечити ефективність освітнього процесу.

Альона Уткіна

Публікації
Міністерство освіти і науки України
Україна