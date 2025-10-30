$42.080.01
08:17
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу
30 октября, 02:14
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожары
30 октября, 03:11
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов
04:34
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:35
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
08:40
публикации
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
08:40
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
29 октября, 11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекорд
29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
28 октября, 18:29
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
BFM TV
Золото

Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине

Киев • УНН

 • 7446 просмотра

Точные даты каникул могут отличаться в пределах одного города или района, поскольку каждая школа может самостоятельно определять сроки.

Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине

Зимние каникулы для школьников Украины ориентировочно начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Однако точные даты могут отличаться в пределах одного города или района, рассказывает УНН.

Ориентировочные даты каникул и продолжительность 

Согласно информации от Министерства образования, зимние каникулы 2026 года начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Но учитывая то, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно они начнутся, в разных регионах или даже школах города, эти даты могут несколько отличаться.

Обычно зимние каникулы длятся около двух недель. За это время дети могут хорошо отдохнуть и отпраздновать Новый год и Рождество. Однако продолжительность каникул может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью в стране или эпидемиологических рисков.

В Киеве осенние каникулы для школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября21.10.25, 15:46 • 2582 просмотра

Влияние военного положения на каникулы 

На продолжительность учебного года могут повлиять и другие факторы, в частности военное положение. Согласно новым нормам, каникулы и структура учебного года могут быть изменены, если ситуация в стране этого потребует.

 Продолжительность и структура образовательного процесса в 2025/2026 учебном году будут определяться каждой школой отдельно в рамках законодательства. Также будут учитываться часы на организацию учебной практики или дополнительные консультации для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

При этом школы должны обеспечить не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года.

Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ27.10.25, 10:39 • 4122 просмотра

Напомним

Министерство образования и науки объявило об отмене приказа № 1112, который устанавливал нормы дистанционного обучения.

В этом учебном году формат занятий определяется в зависимости от конкретных обстоятельств. В прифронтовых районах обучение проходит дистанционно, на временно оккупированных территориях - через педагогический патронаж и индивидуальные занятия, за границей - с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах - очно.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат обучения для своих классов. В то же время МОН рекомендует не совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.

Лилия Подоляк

