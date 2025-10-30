Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине
Киев • УНН
Точные даты каникул могут отличаться в пределах одного города или района, поскольку каждая школа может самостоятельно определять сроки.
Зимние каникулы для школьников Украины ориентировочно начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Однако точные даты могут отличаться в пределах одного города или района, рассказывает УНН.
Ориентировочные даты каникул и продолжительность
Согласно информации от Министерства образования, зимние каникулы 2026 года начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Но учитывая то, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно они начнутся, в разных регионах или даже школах города, эти даты могут несколько отличаться.
Обычно зимние каникулы длятся около двух недель. За это время дети могут хорошо отдохнуть и отпраздновать Новый год и Рождество. Однако продолжительность каникул может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью в стране или эпидемиологических рисков.
Влияние военного положения на каникулы
На продолжительность учебного года могут повлиять и другие факторы, в частности военное положение. Согласно новым нормам, каникулы и структура учебного года могут быть изменены, если ситуация в стране этого потребует.
Продолжительность и структура образовательного процесса в 2025/2026 учебном году будут определяться каждой школой отдельно в рамках законодательства. Также будут учитываться часы на организацию учебной практики или дополнительные консультации для ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
При этом школы должны обеспечить не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года.
Напомним
Министерство образования и науки объявило об отмене приказа № 1112, который устанавливал нормы дистанционного обучения.
В этом учебном году формат занятий определяется в зависимости от конкретных обстоятельств. В прифронтовых районах обучение проходит дистанционно, на временно оккупированных территориях - через педагогический патронаж и индивидуальные занятия, за границей - с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах - очно.
Каждая школа самостоятельно выбирает формат обучения для своих классов. В то же время МОН рекомендует не совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.