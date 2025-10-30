Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине

Зимние каникулы для школьников Украины ориентировочно начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Однако точные даты могут отличаться в пределах одного города или района, рассказывает УНН.

Ориентировочные даты каникул и продолжительность

Согласно информации от Министерства образования, зимние каникулы 2026 года начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Но учитывая то, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно они начнутся, в разных регионах или даже школах города, эти даты могут несколько отличаться.

Обычно зимние каникулы длятся около двух недель. За это время дети могут хорошо отдохнуть и отпраздновать Новый год и Рождество. Однако продолжительность каникул может корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью в стране или эпидемиологических рисков.

В Киеве осенние каникулы для школьников продлятся с 27 октября по 2 ноября

Влияние военного положения на каникулы

На продолжительность учебного года могут повлиять и другие факторы, в частности военное положение. Согласно новым нормам, каникулы и структура учебного года могут быть изменены, если ситуация в стране этого потребует.

Продолжительность и структура образовательного процесса в 2025/2026 учебном году будут определяться каждой школой отдельно в рамках законодательства. Также будут учитываться часы на организацию учебной практики или дополнительные консультации для ликвидации пробелов в знаниях учащихся.

При этом школы должны обеспечить не менее 30 календарных дней каникул в течение учебного года.

Очереди на границе с Польшей связаны с детскими каникулами, а не новой системой контроля въезда-выезда в ЕС - ГПСУ

Напомним

Министерство образования и науки объявило об отмене приказа № 1112, который устанавливал нормы дистанционного обучения.

В этом учебном году формат занятий определяется в зависимости от конкретных обстоятельств. В прифронтовых районах обучение проходит дистанционно, на временно оккупированных территориях - через педагогический патронаж и индивидуальные занятия, за границей - с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах - очно.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат обучения для своих классов. В то же время МОН рекомендует не совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе, чтобы обеспечить эффективность образовательного процесса.