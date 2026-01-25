Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios

У США допускають, що ближчим часом може відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського посадовця, інформує УНН.

Деталі

Так, офіційний представник США припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може привести до зустрічі сторін в москві або Києві - чого не відбувалося вже багато років.

Ми вважаємо, що ці зустрічі повинні відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося небагато. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього моменту - цитує видання співрозмовника.

Зазначається, що наприкінці другого дня переговорів в Абу-Дабі три команди разом обідали.

Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. У мене з'явилося відчуття надії. Все пройшло так добре, як тільки можна було сподіватися. Ми почуваємося добре в той момент - сказав інший американський чиновник.

За словами співрозмовників видання, зустріч в Абу-Дабі була "критичним кроком до переходу до наступного етапу переговорів", і "ми дуже близькі до зустрічі між путіним і Зеленським".

Нагадаємо

За інформацією Axios, тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі.

