Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios

18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Україна максимально можливо наростила імпорт та вводить нові потужності на тлі атак рф на енергетику - Прем'єр24 січня, 12:28
Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися - ЗМІ24 січня, 13:00
росія атакувала Україну ракетами, виготовленими у 2026 році - ВласюкPhoto24 січня, 13:24
Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відомі перші подробиці - Axios24 січня, 13:39
Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась24 січня, 14:02
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios

Київ • УНН

 18 перегляди

У США припускають, що успішні тристоронні переговори в Абу-Дабі можуть призвести до зустрічі Зеленського та путіна. До цього сторони мають зустрітися у Києві або москві.

Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios

У США допускають, що ближчим часом може відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського посадовця, інформує УНН.

Деталі

Так, офіційний представник США припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може привести до зустрічі сторін в москві або Києві - чого не відбувалося вже багато років.

Ми вважаємо, що ці зустрічі повинні відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося небагато. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми дійдемо до цього моменту

- цитує видання співрозмовника.

Зазначається, що наприкінці другого дня переговорів в Абу-Дабі три команди разом обідали.

Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. У мене з'явилося відчуття надії. Все пройшло так добре, як тільки можна було сподіватися. Ми почуваємося добре в той момент

- сказав інший американський чиновник.

За словами співрозмовників видання, зустріч в Абу-Дабі була "критичним кроком до переходу до наступного етапу переговорів", і "ми дуже близькі до зустрічі між путіним і Зеленським".

Нагадаємо

За інформацією Axios, тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться наступного тижня, тобто, у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі.

Україна та росія провели двосторонні переговори в Абу-Дабі: нові деталі зустрічі24.01.26, 21:25 • 2624 перегляди

Вадим Хлюдзинський

