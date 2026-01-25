Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:16 • 6634 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 13218 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 18307 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 27732 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 30266 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 44901 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42305 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34382 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28943 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 64727 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирные переговоры в Абу-Даби завершились - СМИ24 января, 13:00 • 5918 просмотра
Украину накроет снег с дождем и гололедица, объявлен I уровень опасности: погода на 25 январяPhoto24 января, 13:15 • 4286 просмотра
россия атаковала Украину ракетами, произведенными в 2026 году - ВласюкPhoto24 января, 13:24 • 5182 просмотра
Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стали известны первые подробности - Axios24 января, 13:39 • 8240 просмотра
Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать24 января, 14:02 • 10389 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 64725 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 78784 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 94455 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 88736 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 89770 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 12976 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 13850 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 30984 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 31450 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 44768 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В США предполагают, что успешные трехсторонние переговоры в Абу-Даби могут привести к встрече Зеленского и путина. До этого стороны должны встретиться в Киеве или москве.

Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios

В США допускают, что в ближайшее время может состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Подробности

Так, официальный представитель США предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет более успешно, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве — чего не происходило уже много лет.

Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось немного. Если мы продолжим двигаться нынешним путем, мы дойдем до этого момента

— цитирует издание собеседника.

Отмечается, что в конце второго дня переговоров в Абу-Даби три команды вместе обедали.

Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды. Все прошло так хорошо, как только можно было надеяться. Мы чувствуем себя хорошо в тот момент

— сказал другой американский чиновник.

По словам собеседников издания, встреча в Абу-Даби была "критическим шагом к переходу к следующему этапу переговоров", и "мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским".

Напомним

По информации Axios, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров — Абу-Даби.

Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи24.01.26, 21:25 • 2796 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина
Киев