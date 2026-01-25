Встреча Зеленского с путиным может состояться уже в ближайшее время - Axios

В США допускают, что в ближайшее время может состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Подробности

Так, официальный представитель США предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет более успешно, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве — чего не происходило уже много лет.

Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы думаем, что до этого осталось немного. Если мы продолжим двигаться нынешним путем, мы дойдем до этого момента — цитирует издание собеседника.

Отмечается, что в конце второго дня переговоров в Абу-Даби три команды вместе обедали.

Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды. Все прошло так хорошо, как только можно было надеяться. Мы чувствуем себя хорошо в тот момент — сказал другой американский чиновник.

По словам собеседников издания, встреча в Абу-Даби была "критическим шагом к переходу к следующему этапу переговоров", и "мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским".

Напомним

По информации Axios, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров — Абу-Даби.

