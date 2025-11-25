$42.370.10
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі

Київ • УНН

 • 9404 перегляди

Міністр армії США Ден Дрісколл провів унікальну зустріч з російськими чиновниками в Абу-Дабі. Це важливий крок адміністрації Трампа для припинення російсько-української війни.

Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі

Зустріч міністр армії США Дена Дрісколла з російськими чиновниками в Абу-Дабі є унікальною і рідкісною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначає видання, унікальність даної зустрічі полягає в тому, що зустрілись вищі військові керівники двох країн - у заході не брали участь держсекретар Марко Рубіо та інші американські переговорники.

Також видання зазначає, що дана зустріч є важливим кроком у останніх зусиллях адміністрації Дональда Трампа з припинення російсько-української війни. Водночас Politico прогнозує, що дана зустріч стане найскладнішою зупинкою в тижневій поїздці Дрісколла.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що зустріч міністра армії США Дена Дрісколла відбувалась на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в російсько-українській війні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки