Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл провів унікальну зустріч з російськими чиновниками в Абу-Дабі. Це важливий крок адміністрації Трампа для припинення російсько-української війни.
Зустріч міністр армії США Дена Дрісколла з російськими чиновниками в Абу-Дабі є унікальною і рідкісною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Як зазначає видання, унікальність даної зустрічі полягає в тому, що зустрілись вищі військові керівники двох країн - у заході не брали участь держсекретар Марко Рубіо та інші американські переговорники.
Також видання зазначає, що дана зустріч є важливим кроком у останніх зусиллях адміністрації Дональда Трампа з припинення російсько-української війни. Водночас Politico прогнозує, що дана зустріч стане найскладнішою зупинкою в тижневій поїздці Дрісколла.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що зустріч міністра армії США Дена Дрісколла відбувалась на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в російсько-українській війні.