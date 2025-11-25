Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали

$42.370.10
48.920.21
ukenru
08:07 • 2248 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 5870 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 6048 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 6546 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 32326 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 64670 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 56745 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50988 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 77636 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 69061 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 37036 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 37603 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto24 ноября, 23:23 • 36384 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности24 ноября, 23:35 • 39278 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 33278 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 49752 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 77581 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 69013 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 75834 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 100576 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 51429 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 53595 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 61566 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 71045 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 71866 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали

Киев • УНН

 • 2414 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл провел уникальную встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби. Это важный шаг администрации Трампа для прекращения российско-украинской войны.

Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали

Встреча министра армии США Дэна Дрисколла с российскими чиновниками в Абу-Даби является уникальной и редкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как отмечает издание, уникальность данной встречи заключается в том, что встретились высшие военные руководители двух стран - в мероприятии не участвовали госсекретарь Марко Рубио и другие американские переговорщики.

Также издание отмечает, что данная встреча является важным шагом в последних усилиях администрации Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны. В то же время Politico прогнозирует, что данная встреча станет самой сложной остановкой в недельной поездке Дрисколла.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что встреча министра армии США Дэна Дрисколла проходила на фоне усиления усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Абу-Даби
Дональд Трамп
Соединённые Штаты