Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали
Киев • УНН
Министр армии США Дэн Дрисколл провел уникальную встречу с российскими чиновниками в Абу-Даби. Это важный шаг администрации Трампа для прекращения российско-украинской войны.
Встреча министра армии США Дэна Дрисколла с российскими чиновниками в Абу-Даби является уникальной и редкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Как отмечает издание, уникальность данной встречи заключается в том, что встретились высшие военные руководители двух стран - в мероприятии не участвовали госсекретарь Марко Рубио и другие американские переговорщики.
Также издание отмечает, что данная встреча является важным шагом в последних усилиях администрации Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны. В то же время Politico прогнозирует, что данная встреча станет самой сложной остановкой в недельной поездке Дрисколла.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что встреча министра армии США Дэна Дрисколла проходила на фоне усиления усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне.