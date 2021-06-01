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Зустріч Путіна і Лукашенка свідчить про поспіх з відповіддю на санкції ЄС - Меркель

Київ • УНН

 • 12838 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Поспішність, з якою президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Сочі, свідчить про те, що вони обидва були здивовані швидкою реакцією Євросоюзу на інцидент з примусовою посадкою у Мінську пасажирського літака Ryanair, сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель в понеділок, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зустріч Путіна і Лукашенка свідчить про поспіх з відповіддю на санкції ЄС - Меркель

Цитата:

"Ми рішуче засуджуємо те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією. Це не окупиться в довгостроковій перспективі. Я абсолютно впевнена в цьому, і ми також тепер будемо застосовувати санкції дуже прицільно", - сказала Меркель.

Що було раніше

На зустрічі в Сочі Путін погодився надати Лукашенку додаткову грошову допомогу після того, як ЄС узгодив подальші санкції у відповідь на перенаправлення пасажирського літака Білоруссю в Мінськ, де були заарештовані опозиційний журналіст Роман Протасєвіч і його подруга.

Контекст

Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс. Також затримали його дівчину - Соф'ю Сапегу.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам - з 29 травня - в авіапросторі України.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

Також ЄС оголосив про наміри ввести нові санкції. Санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу. При цьому новий пакет індивідуальних санкцій ЄС проти Білорусі майже готовий.

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