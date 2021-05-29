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Путін і Лукашенко зустрілися на яхті: нібито домовилися про нові рейси "Бєлавіа" до РФ

Київ • УНН

 • 33514 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко зустрілися на яхті. Про це пише російська служба BBC. А Telegram-канал "Пул первого" опублікував фото цієї зустрічі у "неформальній обстановці", передає УНН.

Путін і Лукашенко зустрілися на яхті: нібито домовилися про нові рейси "Бєлавіа" до РФ

Деталі

Telegram-канал пише, що Лукашенко і Путін нібито досягли "домовленості про відкриття нових рейсів "Бєлавіа" в російські міста", а також що "остаточно вирішене питання про перерахування другого траншу державного кредиту".

Водночас, прессекретар Кремля, якого цитує російське агентство ТАСС, повідомив, що Путін і Лукашенко на переговорах в Сочі обговорювали в основному теми розвитку торговельно-економічних відносин і боротьбу з пандемією. 

Також вказано, що Пєсков зазначив, що Лукашенко на зустрічі з Путіним не ставив питання про збільшення економічної допомоги Білорусі з боку Росії, але що другий транш у 500 млн дол. у межах кредиту Білорусі надійде "найближчим часом". Також Песков повідомив, що Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію з Ryanair і що президенти Росії і Білорусі "доручили міністерствам транспорту організувати всі аспекти повітряного сполучення, в тому числі з урахуванням періоду відпусток".

"Мінтранс двох країн - Росії та Білорусі - дано доручення організувати всі аспекти повітряного сполучення, в тому числі з урахуванням наступаючого періоду відпусток і з урахуванням великої кількості громадян Білорусі, які хочуть приїхати на Чорноморське узбережжя Росії, а також, що важливо, з урахуванням того, що великій кількості громадян Білорусі треба якось повертатися на свою батьківщину ", - сказав представник Кремля. 

"Обговорювалися питання організації повітряного руху з урахуванням рішення європейської влади, багатьох авіакомпаній, які перестали літати через повітряний простір (Білорусі), з урахуванням того, що "Бєлавіа" більше небажаний гість у європейських містах", - зазначив представник Кремля, якого цитує ТАСС.

Путін на зустрічі з Лукашенком порушив питання затриманої в Мінську громадянки РФ Соф'ї Сапеги, заявив також Пєсков.

Доповнення

Олександр Лукашенко і Володимир Путін провели зустріч у Сочі. Перед її початком Лукашенко сказав, що будуть обговорювати заходи для того, "щоб економіка не завалилася".

Контекст

Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс. Також затримали його дівчину - Соф'ю Сапегу.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам - з 29 травня - в авіапросторі України.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Водночас сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Росія почала видавати дозволи західним авіакомпаніям на рейси в обліт Білорусі, з чим були проблеми відразу після рішення ЄС.

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