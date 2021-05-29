Путин и Лукашенко встретились на яхте: якобы договорились о новых рейсах "Белавиа" в РФ

Детали

Telegram-канал пишет, что Лукашенко и Путин якобы достигли "договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города", а также "окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита".

В то же время, пресс-секретар Кремля, которого цитирует российское агентство ТАСС, сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном темы развития торгово-экономических отношений и борьбу с пандемией.

Также указано, что Песков отметил, что Лукашенко на встрече с Путиным не ставил вопрос об увеличении экономической помощи Беларуси со стороны России, но второй транш в 500 млн долл. в рамках кредита Беларуси поступит "в ближайшее время". Также Песков сообщил, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с Ryanair и президенты России и Беларуси "поручили министерствам транспорта организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков".

"Минтрансам двух стран - Росси и Белоруссии - дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину", - сказал представитель Кремля.

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство (Белоруссии), с учетом того, что "Белавиа" больше нежеланный гость в европейских городах", - отметил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги, заявил также Песков.

Дополнение

Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".

Контекст

Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софью Сапегу.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

В то же время сегодня российские СМИ сообщили, что Россия начала выдавать разрешения западным авиакомпаниям на рейсы в облет Беларуси, с чем были проблемы сразу после решения ЕС.