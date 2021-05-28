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The Guardian

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Сплеск емоцій: Путін про події після посадки в Мінську літака Ryanair

Київ • УНН

 • 26085 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін назвав події навколо Білорусі після посадки в Мінську літака Ryanair черговим витком сплеску емоцій, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Сплеск емоцій: Путін про події після посадки в Мінську літака Ryanair

Деталі

Президент РФ проводить в Сочі зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

"Спасибі, що приїхали, як домовлялися, домовлялися про це ще до чергового витка", - звернувся Путін до Лукашенка, а президент Білорусі продовжив його фразу: "Сплеску емоцій". "Так, сплеску емоцій", - підтвердив Путін.

"Нам без цих подій є про що поговорити", - вважає російський лідер.

Путін зазначив, що після примусової посадки літака президента Болівії Ево Моралеса в 2013 році з боку Заходу не було реакції.

"Літак президента Болівії свого часу посадили. Президента вивели з літака і нічого, тиша", - сказав глава РФ.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти "Бєлавії", залишався Кіпр.

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