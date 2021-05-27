Санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу

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Лідери ЄС розглядають можливість введення заборони на експорт калію, який видобуває країна і який є головним експортним товаром Білорусі й покриває значну частку європейського попиту, заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

"Я думаю, що ключовим тут стане калій. Ми знаємо, що Білорусь виробляє дуже багато калію, це один з найбільших постачальників в світі, і я думаю, що Лукашенка дуже зачепить, якщо ми щось зробимо в цій області", - сказав Ассельборн.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю AFP підтвердив такі ідеї. "Глави держав і урядів попросили нас у понеділок (на саміті) запропонувати галузеві економічні санкції,.. і є такі, що відразу ж спадають на думку... Білорусь є великим експортером калію: 2,5 мільярда доларів. Все йде через країни Балтії. Це легко контролювати, якщо ви дійсно цього хочете", - сказав він.

"Можна також уявити, що газ, який надходить до Європи через Білорусь, може надходити до Європи іншим трубопроводом, і Білорусь втратить транзитні збори, що не є незначними", - додав він.

Як заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, ЄС також слід розглянути й можливість введення санкцій в нафтовому секторі.

Зазначається, що міністри мають намір прийти до угоди 21 червня. До цього часу буде розширено список санкцій за рахунок включення осіб, причетних до посадки літака Ryanair.

Нагадаємо

27 травня в Португалії проходить засідання керівників міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу, де обговорюється реалізація економічних санкцій проти Білорусі.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.