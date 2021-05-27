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Санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа

Киев • УНН

 • 21078 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на экспорт калия из Беларуси, а также в области энергетики. Об этом сообщает Reuters и AFP со ссылкой на глав МИД стран ЕС и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.

Санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа

Детали

Лидеры ЕС рассматривают возможность введения запрета на экспорт калия, который добывает страна и который является главным экспортным товаром Беларуси и покрывает значительную часть европейского спроса, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Я думаю, что ключевым здесь станет калий. Мы знаем, что Беларусь производит очень много калия, это один из крупнейших поставщиков в мире, и я думаю, что Лукашенко очень заденет, если мы что-то сделаем в этой области", - сказал Ассельборн.

Глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель в интервью AFP подтвердил такие идеи. "Главы государств и правительств попросили нас в понедельник (на саммите) предложить отраслевые экономические санкции,.. и есть такие, которые сразу же приходят на ум... Беларусь является крупным экспортером калия: 2,5 миллиарда долларов. Все идет через страны Балтии. Это легко контролировать, если вы действительно хотите", - сказал он.

"Можно представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, может поступать в Европу другим трубопроводом, и Беларусь потеряет транзитные сборы, которые не являются незначительными", - добавил он.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, ЕС следует рассмотреть и возможность введения санкций в нефтяном секторе.

Отмечается, что министры намерены прийти к соглашению 21 июня. До этого времени будет расширен список санкций за счет включения лиц, причастных к посадке самолета Ryanair.

Напомним

27 мая в Португалии проходит заседание руководителей министерств иностранных дел стран Европейского Союза, где обсуждается реализация экономических санкций против Беларуси.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

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