ЕС начинает работать над экономическими санкциями против Минска - Боррель

КИЕВ. 27 мая. УНН. Руководители министерств иностранных дел стран Европейского Союза собираются сегодня в Португалии для обсуждения реализации экономических санкций против Беларуси, после инцидента с посадкой самолета в Минске 23 мая. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в четверг в Лиссабоне, передает УНН.